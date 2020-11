Solche Bilder von verkaufsoffenen Sonntagen, wie hier in der Nordhäuser Südharz-Galerie, sind aufgrund der Corona-Pandemie erst einmal vorbei.

Nordhäuser Linke gegen Lockerung am Sonntag

Aktuell in der Diskussion ist die Lockerung des Öffnungsverbotes für Geschäfte an Sonntagen. „Es braucht keine weiteren verkaufsoffenen Sonntage. Die Notwendigkeit sehen wir schlichtweg nicht gegeben“, erklärt Matthias Marquardt, gewerkschaftspolitischer Sprecher des Nordhäuser Kreisverbandes der Linken.

„Die Diskussion geht für uns in die falsche Richtung. Wir müssen uns fragen, wie unsere Städte in Zukunft aussehen sollen. Ob es Händler gibt, entscheiden auch wir Kunden über unser Kaufverhalten. Dazu braucht es viele Hunderte Wochentage im Jahr, aber keine zusätzlichen offenen Sonntage“, so Marquardt.

Man dürfe nicht länger zuschauen wie Amazon & Co. keine Steuern auf ihre Milliarden Umsätze zahlen, immer größere Gewinne einfahren und viele Verkäufer gerade einmal den gesetzlichen Mindestlohn verdienen. „Neben den Sonderzahlungen als sogenannter Corona-Zuschlag fordern wir eine deutliche Erhöhung des Lohnes auch über einen faireren Wettbewerb im Handel“, erklärt Marquardt.