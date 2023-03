Nordhäuser Museen widmen sich Goya und Arnold Zweig

Nordhausen. Von Francisco de Goya bis Arnold Zweig reichen die Angebote in den Nordhäuser Museum „Flohburg“ und „Tabakspeicher“. Und so manche Erinnerung an vergangene Krieg ist immer noch aktuell.

Die Kabinettausstellung im Grünen Salon des Nordhäuser Museums Flohburg illustriert derzeit die Novelle „Was der Mensch braucht“ des Schriftstellers Arnold Zweig. Auch wenn die Ausstellung den Untertitel „Wir und die Anderen im Osten. Eine Geschichte und Fotos aus einem fernen Krieg“ trägt, ist sie aktueller denn je. Zweig schrieb die Novelle in Erinnerung an seine Militärdienstzeit im 1. Weltkrieg in der Pressestelle des „Oberbefehlshabers Ost“, wo er für Zensur zuständig war und unter anderem der ehemalige Nordhäuser Gymnasiast und spätere Ehrenbürger Max Hoffmann der Generalmajor Stabschef war.

Walter Martin Rehahn aus Halle gestaltet Reihe im Tabakspeicher

Im Museum Tabakspeicher steht am Dienstag, 21. März, der spanische Maler Francisco de Goya im Mittelpunkt. Die Bilderpräsentation im Rahmen der Reihe „Kunst, Gott und die Welt“ wird von Walter Martin Rehahn aus Halle gestaltet und mit Musik umrahmt. Rehahn hat einen Lehrauftrag für Christliche Archäologie und Kirchliche Kunst an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Heitere Genreszenen im Stile des Rokokos, gewagte Aktdarstellungen, elegante und schonungslos entlarvende Porträts der Herrschenden, beklemmende Grafikfolgen, die Träume und spukhafte Visionen, aber auch die Schrecken des Krieges zeigen – das sind nur einige Aspekte des Schaffens von Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828). Der spanische Maler, Radierer und Lithograph ist keiner Stilrichtung eindeutig zuzuordnen. Er gilt als großer Anreger der modernen Kunst, der in seinen Bildern viele Brüche und Abgründe der heutigen Welt prophetisch vorwegnahm.

Reger Anteil an der politischen Entwicklung

1799 zum Ersten Hofmaler ernannt, nahm er regen Anteil an der politischen Entwicklung und versuchte, sich in den Wirren der Zeit mit dem Hof und dem liberalen Bürgertum zu arrangieren. Dabei unterstützte Goya den Unabhängigkeitskampf des spanischen Volkes gegen die napoleonische Fremdherrschaft. Nach deren Ende ging er wegen der Wiedereinführung von Inquisition und Folter zunehmend auf Distanz zu Kirche und Königshaus in Spanien. Eine Folge düsterer Bilder spiegelt sein Leiden an den Verhältnissen wider. Zwar blieb er bis zuletzt Hofmaler, zog es aber vor, sich nach Frankreich ins Exil zu begeben, wo er in Bordeaux starb.

Kabinettausstellung, Flohburg, bis zum 18. Mai, Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Bilderpräsentation, Tabakspeicher, am Dienstag, 21. März, 19.30 Uhr