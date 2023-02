Nordhäuser Museum Tabakspeicher wird zur Bühne: Dirk Großstück interpretiert Reinhard Mey

Nordhausen. Nicht über den Wolken, sondern in Nordhausen erklingen Songs des wohl bekanntesten deutschen Liedermachers. Die Stücke, die nie an Aktualität verlieren, sind im März zu hören.

Aus Anlass des 80. Geburtstages von Reinhard Mey, den er im Dezember vergangenen Jahres beging, entführt der bekannte Musiker Dirk Großstück das Südharzer Publikum am 10. März in die Liederwelt dieses berühmten deutschen Liedermachers. Das Konzert im Museum Tabakspeicher in Nordhausen beginnt um 19.30 Uhr. Dies teilt Stadtsprecherin Franziska Mühlhause mit.

Reinhard Mey ist ein wahrer Überflieger und auch nach fast 50 Jahren im Musikgeschäft immer noch überaus erfolgreich. Nicht nur die Klassiker, wie „Der Mörder ist immer der Gärtner“, „Nein, meine Söhne geb’ ich nicht“, „Über den Wolken“ und „Gute Nacht Freunde“ gibt es zu hören, sondern noch viele Lieder mehr. Seit 2013 ist Dirk Großstück in Nordhausen ansässig – also auch das ist ein Jubiläum. Er spielt neben Gitarre auch Bass, Akkordeon, Mandoline, Ukulele, Klavier beziehungsweise Keyboard, Flöte und Mundharmonika.

Bis 2013 war Dirk Großstück Dozent bei den Gesangswerkstätten des Landesverbandes Sachsen-Anhalt und leitete zehn Jahre einen Männerchor. Aktuell ist er musikalisch sehr erfolgreich mit dem „1. Südharzer Ukulelen-Orchester Nordhausen“, der Folk-Band „Kauderwelsch“ und der Band „Sitzgruppe“ unterwegs. Außerdem komponiert und arrangiert Dirk Großstück für verschiedenste Anlässe. So vertonte er beispielsweise Gedichte der Prinzessin Christiane von Stolberg-Roßla.

Eintrittskarten für das vom Kulturbund Nordhausen präsentierte und von der Kreissparkasse sowie der Stadt freundlich unterstützte Konzert sind ab sofort im Museum Tabakspeicher zu den üblichen Öffnungszeiten sowie unter der Telefonnummer: 03631/ 98 27 37 und an der Abendkasse erhältlich. (red)