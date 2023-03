Nordhäuser naschen viel Schokolade

Ob Nervennahrung oder Heißhunger: Schokolade ist süße Verführung und schmeckt. Jetzt will die Gewerkschaft NGG denen, die Schoko-Hasen, Pralinen, Schoko-Riegel & Co. produzieren, die Löhne versüßen.

Nordhausen. Wie viel Schokohasen und -weihnachtsmänner es genau sind und was die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten damit zu tun hat.

Der Schoko-Hunger der Südharzer ist enorm – gerade zu Ostern: 1054 Tonnen Schokolade haben die Menschen im Landkreis Nordhausen zuletzt im Jahr gegessen – rein statistisch. Denn der Schoko-Hunger lässt sich wiegen: 12,9 Kilogramm pro Kopf pro Jahr – von jung bis alt. „Das macht für jeden rund zweieinhalb Tafeln Schokolade pro Woche. Natürlich sind da auch Pralinen, Osterhasen oder Weihnachtsmänner aus Schokolade mit dabei. Übrigens ist der Schoko-Hase beliebter: Er hat den Weihnachtsmann bei der Produktion in den Schokoladenfabriken längst überholt“, sagt Jens Löbel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die in der Süßwarenindustrie dafür sorgt, dass die Arbeitsbedingungen stimmen. „Dazu gehört auch der Lohn. Den müssen die Arbeitgeber jetzt allerdings deutlich nachsüßen“, so Löbel.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten der Süßwarenindustrie nun ein Lohn-Plus. „Denn die hohe Inflation verdaut sich nicht besser, wenn man tagsüber oder in Nachtschichten leckere Sachen produziert“, sagt der NGG-Geschäftsführer. Wer in der Produktion am Band steht oder im Lager arbeitet, soll 500 Euro mehr pro Monat bekommen, fordert die Gewerkschaft NGG.