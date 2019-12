Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Pakete sind in Rumänien angekommen

Der 70. Hilfstransport der Thüringer Kolpingsfamilien ist in Rumänien gut angekommen, und die etwa 1800 Päckchen und weitere Spenden wurden von den langjährigen Kolping-Partnern in Empfang genommen. Das teilte Günter Wagner von der Kolpingsfamilie aus Nordhausen mit. In diesen Tagen habe die Verteilung begonnen, so dass sich viele notleidende Kinder, Familien und soziale Einrichtungen in Timisoara, Mocrea und Ineu sowie in den umliegenden Dörfern in der Vorweihnachtszeit über ein Geschenk aus Deutschland freuen können. Die eingegangenen finanziellen Spenden der Aktion werden für die Transport- und Organisationskosten sowie soziale Projekte in Rumänien verwendet. So wird zum Beispiel für einige ganz besonders arme Familien Feuerholz für den Winter gekauft.