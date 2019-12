Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Polizei klärt Unfallflucht auf

Ein VW befuhr am Montagabend gegen 21.20 Uhr die Gerhart-Hauptmann-Straße in Nordhausen. Als der 28-jährige Autofahrer nach links in die Bochumer Straße bog, kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem Audi, der von der Bochumer nach rechts in die Gerhart-Hauptmann-Straße abbiegen wollte, berichtete am Dienstag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Mann im Audi einfach davon – in Richtung Grimmelallee –, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der VW-Fahrer informierte die Polizei. Die Beamten konnten den unfallflüchtigen Nordhäuser wenig später an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Gegen ihn wird nun ermittelt.