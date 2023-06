Nordhäuser Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Wülfingerode. Was genau bei dem Unfall im Landkreis Nordhausen passierte, wie dieser nachts zustande kam und wie die Polizei davon erfuhr.

In der Nacht zu Samstag bemerkte ein Zeuge gegen 0.35 Uhr einen Verkehrsunfall in der Ortslage Wülfingerode. In der dortigen Thomas-Müntzer-Straße sah er, wie ein schwarzer Kombi gegen einen geparkten Pkw Skoda fuhr und sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte.

Der Zeuge informierte daraufhin den Fahrzeughalter, welcher die Polizei rief. Zum flüchtigen Fahrzeug, Kennzeichen und Fahrzeugführer konnte der Zeuge keine weiteren Angaben machen. Am geparkten Pkw Skoda Fabia entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Nordhausen entgegen.