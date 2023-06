Nordhäuser Polizeistreife stellt Alkoholgeruch bei Kontrolle fest

Nordhausen. Wie viel Promille der 40-Jährige in Nordhausen intus hatte und was für polizeiliche Maßnahmen folgten.

Im Rahmen der Streife wurde in der zurückliegenden Nacht, gegen 1.30 Uhr, ein Pkw VW Touareg, in der Kasseler Landstraße in Nordhausen, einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen und ein Vortest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Nach Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.