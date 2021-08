Nordhäuser radeln für den Klimaschutz

So wirbt die Nordhäuser Stadtverwaltung für die Teilnahme am kommenden Stadtradeln.

Nordhausen. Die Verwaltung ruft zur nächsten Stadtradel-Aktion im September auf.

Auch in diesem Jahr sind die Nordhäuser Radfahrer eingeladen, sich am Projekt Stadtradeln des Klimabündnisses zu beteiligen. Die Stadt ist für die Zeit vom 6. bis 26. September angemeldet. „An der Aktion beteiligen wir uns jetzt das vierte Jahr“, berichtet Sabine Riebel, Fahrradbeauftragte der Stadt. „Während wir 2018 noch mit 87 Teilnehmern und 14.000 Kilometern gestartet sind, waren es 2019 schon 311 Radelnde mit 59.000 Kilometern.“ Voriges Jahr strampelten 638 Radfahrer 108.000 Kilometer. Insgesamt habe das eine Einsparung von 26 Tonnen Kohlendioxid gebracht. „Ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz, aber ein wichtiger, den jeder selbst erbringen kann,“ so Riebel. In diesem Jahr haben sich bereits die Stadt Ellrich und im Juli der gesamte Landkreis am Stadtradeln beteiligt, darunter auch städtische Radler. „Sie sind alle gut gerüstet, um auch im September ordentlich in die Pedale zu treten“, meint Riebel.