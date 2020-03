Nordhäuser Rathaus sieht ÖPNV in der Hand des Kreises

Das Nordhäuser Rathaus erwägt, seine Verantwortung über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Stadtgebiet an den Landkreis zu übertragen. Das geht aus einer Stellungnahme des Oberbürgermeisters auf der Internetseite der Verwaltung nahe, in der er auf gleichlautende Gerüchte aus dem Internet reagiert.

Kai Buchmann (parteilos) verweist hier auf Landesgesetze, die allein kreisfreie Städte und Landkreise als Aufgabenträger sehen. Nordhausen sei da eine Ausnahme, weshalb der Freistaat schon einmal 2013 finanzielle Entlastungen abgelehnt habe. „Für unsere Stadt stellt sich damit die Frage erneut, ob die Aufgabenträgerschaft aufrecht erhalten bleiben soll. Zeiten ändern sich“, sagt der OB.

„Die Verwaltung möchte diesen Diskurs mit den Stadträten öffentlich führen“ – Kai Buchmann, Nordhausens Oberbürgermeister Foto: Marco Kneise

In dieser Argumentation sieht Buchmann seine Stadt als „Zahlmeisterin“ im Südharz: „Es ist den Bürgern nicht zu vermitteln, warum mit der Kreisumlage, die zu zirka 50 Prozent durch die Stadt entrichtet wird, der ÖPNV des Landkreises in Höhe von durchschnittlich 2 Millionen Euro jährlich finanziert wird, wir als Stadt aber auch gleichzeitig komplett den städtischen ÖPNV aktuell in Höhe von durchschnittlich 2,5 Millionen Euro jährlich und deutlich steigender Tendenz zusätzlich aus eigenen Mitteln aufbringen müssen.

„Kleinteiligen ÖPNV“ halte er nicht mehr für zukunftsfest, erläutert er und nennt ein Ziel kommender Monate. Demnach wolle die Verwaltung dem Stadtrat einen Grundsatzbeschluss vorlegen. Wie Stadtsprecher Lutz Fischer auf Anfrage mitteilt, soll der Beschluss keine finale Entscheidung, sondern Anstoß einer Debatte zum Thema sein, das rechtlich und hinsichtlich ihrer Auswirkungen ausgiebig geprüft werden müsse, so Fischer.

Debatte über den Sinn der Straßenbahn befürchtet

Im Stadtrat sind dazu jedenfalls hitzige Debatten zu erwarten – die beiden größten Fraktionen stehen sich beim Thema konträr gegenüber. „Geben wir den städtischen ÖPNV aus der Hand, wäre meine Sorge, dass dieser künftig aus anderen Blickwinkeln und Zwängen betrachtet wird“, sagt Linke-Fraktionschef Michael Mohr.

Im Klartext: Er befürchtet eine neuerliche Debatte über den Sinn der Straßenbahn. „Der Bleicheröder wird dann die berechtigte Frage stellen, warum er diese mitfinanzieren soll.“

Mohrs Amtskollege bei der CDU, Steffen Iffland, indes sähe mit dem ÖPNV allein in der Hand des Kreises mehr Gerechtigkeit, würde dieser dann doch von allen Städten und Gemeinden über die Kreisumlage finanziert: „Die Nordhäuser zahlen also für den ÖPNV im Landkreis mit, der Landkreis zahlt für den ÖPNV in Nordhausen mit.“

Angst um die Straßenbahn müsste man bei einem Trägerwechsel gerade vor dem Hintergrund der weltweiten Klimadebatte nicht haben: „Viele Städte überlegen, eine Straßenbahn wieder einzuführen. Nur dank dieser steht der ÖPNV in Nordhausen ökologisch so super da.“ Zudem weist er auf das moderne Schienennetz hin.

Iffland weist hierbei auf die Pläne von Landrat Matthias Jendricke (SPD) für Linie 20 bis nach Niedersachswerfen über den Albert-Kuntz-Sportpark hin: „Wer die Straßenbahn ausbauen will, wird sie nicht einstellen wollen.“ Allerdings entscheidet letztlich der Kreistag über das ÖPNV-Angebot.

Das ist auch Hans-Georg Müller klar, der die SPD-Fraktion im Stadtrat führt. Er sagt, unter der Voraussetzung, dass der ÖPNV mindestens in der jetzigen Qualität in Nordhausen erhalten bleibe, sei die alleinige Trägerschaft durch den Kreis sinnvoll.

Landrat ist skeptisch ob des städtischen Vorstoßes

Wie er die Chancen betrachtet, dass dies im Kreistag durchsetzbar ist? „Wir sind ein reiches Land, der ÖPNV wird immer bedeutender“, schließt sich Müller an. Der Landkreis jedenfalls habe „modernere Ansichten“ zur Entwicklung des ÖPNV, sagt Müller mit Blick auf Investitionen in Elektrobusse und Jendrickes Straßenbahn-Vision.

Der Landrat selbst aber zeigt sich am Donnerstag skeptisch ob des städtischen Vorstoßes. Zweifelsfrei werde die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs in der Klima- und Mobilitätsdebatte zunehmen, sagt auch er und gibt zu denken: „In diesem Fall würde ich als Stadtrat die Hoheit darüber nicht abgeben wollen. Es würde mich schon wundern.“ Womöglich sorgt auch den bekennenden Straßenbahn-Enthusiasten eine weitere Diskussion zur Zukunft der Tram, weshalb Jendricke sagt, dass man von einer 120-jährigen Tradition nicht aus finanziellen Gesichtspunkten abrücken sollte. „Die Straßenbahn hat mit der Nachkriegszeit viel schlimmere Krisen überstanden.“ Zudem müsse die Stadt als öffentliche Hand auch defizitäre Bereiche der Daseinsvorsorge abdecken, meint er.

Die AfD sieht das anders: Nötig sei eine Debatte über einen Trägerwechsel auch deshalb, weil die Stadt Nordhausen mit freiwilligen Leistungen „überbürdet“ sei, so Fraktionschef Jörg Prophet. In Haushaltsdiskussionen führe dies das Landesverwaltungsamt immer wieder an. Das Land wertet den ÖPNV in Trägerschaft der Stadt als freiwillige Aufgabe – für die Landkreise gilt er als Pflichtaufgabe. „Es wäre nicht verkehrt, über ein Gutachten die finanziellen Effekte untersuchen zu lassen“, schlägt Prophet vor einem Trägerwechsel vor.

Michael Mohr wünscht sich keine Spardebatte, sondern ein Nachdenken darüber, wie Bus und Straßenbahn attraktiver werden können. Ohne dichtere Taktungen zum Beispiel werde man nicht mehr Fahrgäste bekommen. Die Straßenbahn sei ein weicher Standortfaktor, den es zu finanzieren gelte.