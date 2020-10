Nordhäuser Recyclingprojekt geht in zweite Runde

Die Forscher der Nordhäuser Hochschule haben sich beim Thema Recycling von Wertstoffen deutschlandweit einen Namen gemacht. Praxisnahe Projekte wie der Sacköffner oder der Unterdrucktrenner sind hier zu nennen. Seit 2016 beschäftigt sich eine Forschergruppe um Professor Jürgen Poerschke mit dem Verbundvorhaben „Recycling 2.0 – Die Wertstoffwende“. Dabei geht es um die Rückführung von Elektroaltgeräten, die wertvolle Metalle und andere wiederverwertbare Stoffe enthalten. Dafür flossen Bundesmittel von zwei Millionen Euro über das Pilotprogramm „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ nach Nordhausen.

„Nun wollen wir den zweiten Schritt gehen. War das erste Projekt auf strukturschwache Regionen in Ostdeutschland begrenzt, soll in der zweiten Phase ganz Deutschland in den Blick genommen werden“, sagt Poerschke. 130 regionale Bündnisse hatten sich im Februar mit einer Skizze beim Bundesministerium für Bildung und Forschung beworben, aus denen 44 vorausgewählt wurden. „Diese können bis Mai 2021 ihre Konzepte einreichen“, so der Fachmann. Die 25 Bündnisse mit den überzeugendsten Konzepten können dann in die sechsjährige Umsetzungsphase starten.

„Unser Konzept steht unter der Überschrift WEEE-Harz“, so der Nordhäuser. Das Kürzel steht für „Waste of Electrical and Electronic Equipment“. Dabei geht es um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft für Elektrogeräte. „Ziele sind die signifikante Erhöhung der Sammelmenge, die Optimierung der Wertstoffrückgewinnung sowie die Bereitstellung wichtiger Rohstoffe“, erklärt Poerschke. Begleitet werden soll dieser Prozess durch eine breit angelegte Bildungsoffensive.

„Wir wollen die Altersgruppe von 18 bis 27 Jahre erreichen“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Petra Hauschild. Denn in dieser Altersgruppe würden sich die benötigten zukünftigen Fachkräfte befinden. Dazu sollen ein Ressourcentag an weiterführenden Schulen, Aktionstage mit Jugendwerkstätten sowie Wanderausstellungen in Jugendherbergen dienen.

„Die nächsten neun Monate werden wir intensiv nutzen, um das Konzept und die Bündnisstrategie für die Phase der Umsetzung auszuarbeiten. Wir rechnen uns sehr gute Chancen aus aufgrund unserer bisherigen Ergebnisse“, richtet Poerschke den Blick nach vorn. Federführend sei diesmal die TU Clausthal. Neben der Nordhäuser Hochschule sitzt „Rewimet“, ein Netzwerk von Unternehmen, Institutionen und Gebietskörperschaften mit Sitz in Clausthal-Zellerfeld, als dritter Partner mit im Boot.