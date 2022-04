Nordhäuser Regelschüler ziehen an Interimsstandort

Nordhausen. Schule Am Förstemannweg in Nordhausen muss saniert werden.

Am Montag begann für die Regelschule „Am Förstemannweg“ in Nordhausen ein ungewöhnlicher Schultag: Die 290 Schüler bezogen am ersten Schultag nach den Osterferien den Interimstandort in der Breitscheid-Straße, damit das Schulgebäude in Nordhausen-Ost saniert werden kann. Die Grundschule verbleibt für die Dauer der Baumaßnahme am Standort, teilt Stadtsprecher Lutz Fischer mit.

Das Schulgebäude in der Rudolf-Breitscheid-Straße wurde zuletzt für den Einzug fit gemacht. Neben der Ertüchtigung der Fluchtwegeplanung wurden alle Räume im Untergeschoss ausgeräumt und für die Essensversorgung von 60 Schülern hergerichtet, die Klassenräume malermäßig ausgebessert oder neu gestrichen, Jalousien eingebaut sowie EDV-Systeme aufgebaut.

„In gut drei Wochen wurde das Gebäude durch die Stadtverwaltung auf Vordermann gebracht und als Schule hergerichtet. Das war eine fabelhafte Teamleistung der Stadtverwaltung, angefangen von den Haustechnikern, über die EDV-Abteilung, die Beschäftigungsförderung, den Bauhof und das Lehrerkollegium“, dankte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) allen Beteiligten.