Nordhäuser Rotarier golfen in Neustadt im Harz für den guten Zweck

Neustadt. Gelebte Wohltätigkeit: Wem die Einnahmen des Golfturniers in Neustadt im Kreis Nordhausen zu Gute kommen.

Der Rotary Club Nordhausen führte gemeinsam mit dem Golfpark Neustadt sein erstes „Golf-Charity-Turnier“ durch. Dafür ein Wanderpokal gestiftet, der nun jedes Jahr neu ausgespielt werden soll. Der Erlös aus den Startgeldern der Teilnehmer und Spenden kommt dem Hospiz in Neustadt zu Gute. Neben vielen Mitgliedern des Golfparks, nutzten auch Gäste die Möglichkeit, aktiv am Turnier teilzunehmen. Gunnar Haase dankt im Namen der Rotarier allen Aktiven, Gästen und Unterstützern für ihre Mitwirkung. Ein besonderer Dank geht an die Betreiber des Golfparks, die eine Extrasumme für den guten Zweck spendeten. Das Turnier soll im Golfpark einen festen Platz unter dem Motto „Spiele Golf für einen guten Zweck“ bekommen.