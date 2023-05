Nordhausen. Wo die Nordhäuser Rotarier fündig wurden und wer dabei unkompliziert Unterstützung leistete.

Reichlich Müll hat der Rotary Club Nordhausen kürzlich im Nordhäuser Gumpetal eingesammelt. Alle packten mit an. So füllten sich schnell etliche Müllsäcke. In fröhlicher Runde wurde auf einer langen Strecke achtlos weggeworfener Müll aufgesammelt. Unkomplizierte Unterstützung gab an diesem Tag durch das Nordhäuser Landratsamt.