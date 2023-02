Nordhäuser schauen auf Osteuropa: Alte Sehnsüchte und neue Gefahren

Nordhausen. In der Kreisvolkshochschule in Nordhausen beginnt eine neue Veranstaltungsreihe mit Bodo Seidel. Dabei beleuchtet er auch den aktuellen Konflikt in der Ukraine.

Eine neue Reihe beginnt an der Volkshochschule in Nordhausen. Bodo Seidel widmet sich der Geschichte Osteuropas, den vielfältigen Problemen und Veränderungen, die heute zu den großen Konflikten führen.

In Osteuropa gebe es eine Fülle von historischen und kulturellen Konstellationen, die oft wenig bekannt sind, erklärt Seidel. Die Geschichte vor allem des 20. Jahrhunderts ruhe nicht, sondern schaffe Verwerfungen und Auseinandersetzungen, historisch begründete Sehnsüchte und Konflikte, die es zu beleuchten gilt. In den Veranstaltungen gehe es um Geschichte und Politik von Habsburg, Russland, Polen, der Ukraine, Jugoslawien, Ungarn, Rumänien.

Die Termine sind am 22. Februar (Einführung in die Problematik. Legitimierung und Delegitimierung von Staaten. Blick auf die Landkarte), am 15. März (Reise durch die Ukraine mit Jens Mühlings Buch „Schwarze Erde“), am 29. März (Habsburg. Das Großreich und sein Ende), am 19. April (Rumänien. Sieger des 20. Jahrhunderts) sowie am 10. Mai (Jugoslawien. Tito konnte es halten. Danach keiner).

Der aktuelle Konflikt zwischen Russland und der Ukraine greife ein in alten Unmut und sei eine große Gefahr, meint Bodo Seidel.