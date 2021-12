Nordhäuser Schüler basteln für Seniorenheim

Die Bewohner des Seniorenheims am Pappelweg freuen sich über die Geschenke aus der Schule.

Nordhausen. Kinder bereichern die Adventszeit der Heimbewohner am Pappelweg in Nordhausen-Ost.

Für die diesjährige Weihnachtszeit habe sich die Grund- und Regelschule „Am Förstemannweg“ einem ganz besonderen Weihnachtsprojekt gewidmet, berichtet Schulsozialarbeiterin Melissa Boss. Gemeinsam mit Schülern, Lehrern und Erziehern haben Melissa Boss und ihre Kollegin Melanie Pischel etwas weihnachtliche Stimmung im Seniorenwohnheim „Am Pappelweg“ verbreitet.

Die momentane Situation sei für viele Menschen häufig mit weniger freudigen Emotionen behaftet, bedauern die beiden Schulsozialarbeiterinnen. Für alle Beteiligten an der Schule sei es ein großes Anliegen, einen positiven Beitrag für das Gemeinwohl im Stadtteil zu leisten. In diesem Jahr wollten die Schüler den Bewohnern des Seniorenheimes etwas Freude bereiten und ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Dafür haben die Schüler kleine Weihnachtstüten gebastelt. Außerdem fertigten sie zusätzlich kleine Weihnachtswichtel an, die beispielsweise als Deko, Buchhalter oder Ähnliches dienen können.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die großartige Unterstützung der Schüler, Lehrer und Erzieher der Grund- und Regelschule „Am Förstemannweg“ bedanken sich die Schulsozialarbeiterinnen sehr. Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen wurden die weihnachtlichen Überraschungen im Namen der Schüler von den Schulsozialarbeiterinnen übergeben.

Neben der Förderung der Feinmotorik und Sozialkompetenz konnten alle teilnehmenden Mädchen und Jungen zusätzlich lernen, wie schön es ist, anderen Menschen eine Freude zu bereiten, und wie wertvoll Dankbarkeit ist, gerade in dieser schwierigen Zeit. „In diesem Sinne möchten wir uns auch bei den Mitarbeitern des Seniorenwohnheims für ihre großartige Arbeit bedanken, aber auch bei allen anderen Menschen, die in dieser besonderen Zeit ganz hervorragende Arbeit leisten“, betonen Melanie Pischel und Melissa Boss vom Kreisjugendring.

Die Schulsozialarbeit wird gefördert vom Landkreis Nordhausen und dem Freistaat Thüringen, Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit.