Nordhäuser Schüler bei Wettbewerb dabei

Der Wettbewerb „Frechdachse? Am Karstwanderweg?!“ soll wieder das Interesse von Kindern und Jugendlichen an der Karstlandschaft steigern (Archiv-Foto).

Nordhausen. Die Arbeitsgemeinschaft Karstwanderweg Südharz veranstaltet einen Wettbewerb für Kinder und Jugendliche. Noch bis zum 15. Juli ist die Teilnahme möglich.

Die siebten Klassen der Nordhäuser Regelschule „Gotthold Ephraim Lessing“ nehmen am Schulwettbewerb des Karstwanderwegs teil. In ihrem Projekt wollen sie eine Exkursion zum Karstwanderweg unternehmen und Wildbienen auf ihrem Schulhof ansiedeln. Unter dem Motto „Frechdachse? Am Karstwanderweg?!“ können Schüler der fünften bis siebten Klassen ihre Ideen rund um den Dachs noch bis zum 15. Juli bei der Arbeitsgemeinschaft Karstwanderweg einreichen.