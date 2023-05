Nordhäuser Schule mit DKMS-Siegel ausgezeichnet

Nordhausen. Welche Nordhäuser Bildungseinrichtung das Siegel bekommen hat und wofür genau.

Das außergewöhnliche Engagement des Staatlichen Berufsschulzentrums Nordhausen für an Blutkrebs erkrankte Menschen hat Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Donnerstag gewürdigt. Hierfür verlieh er der Bildungseinrichtung in Jena das DKMS-Schulsiegel, zusammen mit fünf weiteren Thüringer Schulen. Damit würdigte Holter „Die ausgezeichneten Schulen haben sich in herausragender Weise im Kampf gegen den Blutkrebs engagiert“, sagt Holter.