Nordhäuser Selbsthilfegruppe für Mobbing-Opfer

Nordhausen. Wer an seinem Arbeitsplatz von Vorgesetzten oder Kollegen schikaniert wird, findet hier Kontakt zu anderen Betroffenen.

Die Selbsthilfegruppe „Mobbing am Arbeitsplatz“ bietet die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch an. Sie trifft sich monatlich nach Absprache. In der Gruppe tauschen Betroffene untereinander ihre Erlebnisse aus und geben sich Unterstützung.

Die Selbsthilfegruppe ist allerdings nicht für Menschen in akuten Krisen geeignet, die in der Regel fachliche und kompetente Hilfe benötigen.

Kontakt unter Telefon: 036331/30456