Nordhäuser Seniorenwerk muss Leistungen in der Altenpflege rationieren

Nordhausen. Viele Krankmeldungen machen Nordhäuser Pflegeanbieter schwer zu schaffen. Geschäftsführer Christian Döring beklagt aber auch ein Qualitätsproblem.

Christian Döring hat ein Problem. „In den Pflegeheimen und ambulanten Diensten sind die Krankenstände so hoch wie noch nie“, berichtet der Geschäftsführer des Nordhäuser Seniorenwerkes, das im Südharz drei Pflegeheime betreibt. „Erstmals muss ich im Seniorenwerk über Leistungsrationierung nachdenken“, betont er. Das habe es noch nie gegeben. „Im Klartext heißt das, dass Menschen, die auf eine notwendige Versorgung wie Duschen oder Waschen warten müssen, nicht mehr zum normalen Zeitpunkt betreut werden können“, erklärt der Geschäftsführer. Das müsse später nachgeholt werden.

Es sei ein Trend zu beobachten, dass es den Arbeitgebern immer schwerer fällt, die Leistungen auch zu den Zeiten anzubieten, wo Arbeit unattraktiv ist, sprich in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende. „Und das weitet sich jetzt auch auf die Kernarbeitszeit aus – von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Selbst da fällt es uns schwer, die Schichten zu besetzen“, gibt Döring zu bedenken.

„Ein leistungswilliger Nachwuchs“ ist nicht in Sicht

Personal, welches einspringen könnte, sei nicht vorhanden. „Der Arbeitsmarkt ist leer und ein leistungswilliger Nachwuchs auch nicht in Sicht“, beschreibt Döring die Lage. Wobei die normalen Personalstellen durchaus besetzt seien. „Wir haben kein quantitatives, sondern ein qualitatives Problem“, so der Nordhäuser.

Und dieses liege nicht an der Bezahlung. „Jeder Ungelernte erhält in der Pflege heute zwölf Euro Mindestlohn in der Stunde; eine Fachkraft verdient um die 20 Euro, und das ohne Zuschläge für Schichten oder Urlaubs- und Weihnachtsgeld“, macht er deutlich.

Döring hat ein anderes Übel ausgemacht. „Es liegt vielmehr daran, dass in der Gesellschaft seit Jahren gepredigt wird, dass Freizeit und Work-Life-Balance die höchsten Güter sind“, erklärt er. Das alles sorge dafür, dass viele Menschen heute nicht mehr in der Lage seien, vernünftig zu arbeiten, weil sie nicht mehr zurechtkommen. „Diese Mitarbeiter melden sich dann krank und fehlen mir für das tägliche Geschäft“, sagt der Nordhäuser.

Das Grundproblem sei, dass heute nur noch die eigene Individualität zähle und nicht mehr der Dienst an der Gesellschaft. „Wir werden in den nächsten Jahren ganz große Probleme bekommen, die notwendigen Stellen zu besetzen“, blickt er voraus. Denn die Kinder, die heute aus der Schule kommen, seien nicht mehr an den Leistungsgedanken gewöhnt, sondern nur an Beschäftigung.