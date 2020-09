Nordhäuser Silberdisteln betreten mit eigenem Hörspiel Neuland

Silberdistel Anja Eisner ist Nordhausens Bürgerradio schon länger verbunden: Regelmäßig moderiert sie ein Sendeformat über neue Stücke am Nordhäuser Theater oder gewährt Kindern wie hier bei einem Tag der offenen Tür Einblicke in die Radioarbeit.

Das war’s! Wer hätte gedacht, dass dieser Stücktitel von vor vier Jahren einmal beinahe Zustandsbeschreibung für Nordhausens Seniorentheatergruppe – die Silberdisteln – werden würde. Doch im Frühsommer war es das tatsächlich bald mit der Spielzeit 2020. Die für den 30. Mai angesetzte Premiere von „Lauter schwarze Schafe“ musste da gerade wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt werden.

Dass Ensemblemitglied Anja Eisner dennoch ein schelmisches Lächeln aufsetzt, wenn sie sich an diesen Tag erinnert, hat gleich zwei Gründe: Trotz der Absage habe es eine kleine, coronakonforme Premierenfeier gegeben, erzählt die ehemalige Chefdramaturgin des Nordhäuser Theaters. Und bei der präsentierte Anja Eisner den Mitstreitern von den Silberdisteln auch ihren Einfall, wie sich die Spielzeit noch retten lässt: Warum nicht anstelle des Theaters das Medium wechseln? Warum nicht ein Hörspiel produzieren? „Die Silberdisteln sind die Silberdisteln, weil sie gemeinsam etwas tun“, erklärt Eisner den Anspruch dieser Laienschauspielgruppe, die sie bis zum eigenen Renteneintritt im vergangenen Jahr selbst leitete.

Gesagt, getan. Ein Stück musste also her, das zu den Auflagen der Pandemie passt. Eins, zwei, maximal drei Leute im Tonstudio. Kein Wunder, dass Eisner und Co. da zurückdenken mussten an Fitzgerald Kusz’ Stück „Das war’s“. 2016 hatten die Silberdisteln diese Szenensammlung aus 53 Kurzdramen über die Tücken des Alltags und die Absurditäten der Sprache, über Nachbarschaftsquerelen und Ehestreitigkeiten, Vereinsamung und Gruppenkoller schon einmal auf die Bühne gebracht. Mit Erfolg beim Publikum. Und: „Fast jede dieser Episoden bestand aus Zweierszenen“, erklärt Anja Eisner die erneute Wahl des Stücks. Ein weiterer Vorteil: „Bald jede der Silberdisteln konnte noch ihren Text aus dem Effeff“, staunt Eisner noch immer.

Silberdistel Wolfgang Hartmann bei der Vorführung des Stücks „Das war’s“ im Jahr 2016. Nun wird es vom Ensemble als Hörspiel neu aufgelegt. Foto: Roland Obst

Und so betrat das Ensemble völliges Neuland – nämlich das Tonstudio vom Nordhäuser Bürgerradio Enno. Als arbeits- und lehrreiche Zeit beschreibt Anja Eisner diese Wochen vor Mikrofon, Mischpult und Ton-Datenbank, die selbst der erfahrenen Dramaturgin einiges abverlangten. „Man muss das Stück plötzlich anders denken. Die Pointe, dass einer weggeht, funktioniert im Theater. Rein akustisch geht das aber nicht mehr.“ Da brauchte es Fantasie. Auch ein Kuss sei im Radio nicht optisch darzustellen, beginnt Anja Eisner zu schmunzeln. „Es ist unglaublich, wie lange man braucht, um einen sendetauglichen Kuss zu imitieren.“ Wie es dennoch gelungen ist, hören Interessierte nun noch an den kommenden beiden Freitagen ab 15 Uhr bei Enno. Der erste Teil ist bereits gesendet worden. „Wir standen von Juni bis Juli sechs Wochen fast jeden Tag im Studio. Auch proben durften wir bei Enno“, sagt Eisner voller Dankbarkeit für den Sender, der das ermöglicht hat.

Geholfen habe den Silberdisteln obendrein die Kreissparkasse. Nur eine Woche habe das Südharzer Kreditinstitut vom Antrag bis zur Bewilligung der Finanzspritze gebraucht. „Das hat mich mordsmäßig gefreut“, sagt Eisner. Mehr noch als das Geld an sich wertet sie die kurze Zeitspanne als ein gutes Zeichen. „Die Sparkasse kennt offensichtlich die Silberdisteln“, freut sich die ehemalige Leiterin über den Stand der Schauspieltruppe in Nordhausen.

Fließen wird das Geld auch in die Hörbuch-Rechte am Stück. Der Verlag habe den Silberdisteln für ihr Anliegen in schweren Zeiten aber ein gutes Angebot gemacht. Autor Fitzgerald Kusz habe den Silberdisteln zudem einen Gruß geschickt, erzählt Anja Eisner angetan von dieser Ehrerweisung des Nürnberger Schriftstellers. „Der gilt als Philosoph der Mundartschreiber“, weiß die Dramaturgin über diesen messerscharfen Beobachter menschlicher Beziehungen, die die Südharzer Radiohörer nun über den Äther zu hören kriegen: Wieso kann eine Azalee ein Leben zerstören? Helfen dünne Blusen gegen existenziellen Schmerz? Oder: Was bewirkt der Unterschied zwischen schauen und glotzen? Diese und ähnliche Fragen stellen die Silberdisteln in den rund 30-minütigen Folgen.

Ansprechend seien die für jedermann. „Das ist das beste daran, die Dialoge wirken auf jedes Alter anders“, erzählt Eisner. Mancher lache schadenfroh, der andere lächle altersmilde und wieder ein anderer weine gar als Betroffener der jeweiligen Situation, zählt die Hörspielregisseurin die gesamte Gefühlspalette auf.

Die Folgen laufen am 11. und 18. September 15 Uhr auf der Frequenz 100,4 oder als Livestream auf www.radio-enno.de