Nordhäuser Silvesterlauf hat einen neuen Sponsor

Nordhausen Das Laufjahr in Nordhausen endet Silvester. Die neue Saison im Nordthüringer Laufcup startet im Februar. Für den Albert-Kuntz-Lauf sind Online-Anmeldungen schon möglich.

Zum 35. Mal veranstalten der Leichtathletikverein Altstadt 98 und der Kreissportbund den Nordhäuser Silvesterlauf. Drei Rennen stehen am Sonntag auf dem Programm. Die kürzeste Strecke führt über 2,4 und die längste über 7,1 Kilometer. Der erste Startschuss fällt um 10 Uhr. Online sind die Meldungen noch bis zum Sonnabend, 30. Dezember, möglich.

Laufchef Gunnar Haase hat mit der Nordhäuser Marktpassage einen weiteren Sponsor gewinnen können. „Das Center-Management war bereit, für die Sieger bei den Pokalläufen insgesamt vier Einkaufsgutscheine zur Verfügung zu stellen“, berichtet er.

Für den Straßenverkehr im Wohngebiet Am Hagenberg / Zum Gumpetal gilt am Sonntag: In der Zeit von 8 bis 12 Uhr muss mit Einschränkungen gerechnet werden.

Nordthüringer Volksbank-Laufcup: Neue Saison startet am 24. Februar 2024 mit Albert-Kuntz-Lauf

Die neue Cup-Saison startet traditionell mit dem Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen. Er findet bereits zum 46. Mal statt. Am 24. Februar 2024 sind drei Strecken im Angebot. Der Jedermannslauf über zwei Kilometer startet um 9.30 Uhr. Die Hauptläufe über 7,2 und 14,4 Kilometer beginnen um 10 Uhr. Die Anmeldungen sind online schon möglich.

Sowohl für den Silvesterlauf als auch den Albert-Kuntz-Lauf kann man sich online unter my.raceresult.com in die Startlisten eintragen.