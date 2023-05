Nordhäuser Stadtbibliothek investiert in neue Medien

In der Nordhäuser Stadtbibliothek kann am 6. Mai wieder beim Bücherflohmarkt ausgiebig gestöbert werden.

Nordhausen. Im Foyer der Stadtbibliothek in Nordhausen wird wieder ein Bücherflohmarkt veranstaltet. Wenige Tage zuvor dreht sich im Lesesaal alles um die Musik.

An jedem ersten Samstag im Monat laden die Stadtbibliothek und ihr Förderverein zum Bücherflohmarkt ein. Während der Öffnungszeit stehe im Foyer ein großes Angebot an antiquarischen Büchern bereit, teilt Stadtsprecherin Franziska Mühlhause mit. Der Erlös des Flohmarktes kommt der Neuerwerbung von Medien zugute. Der nächste Bücherflohmarkt findet an diesem Samstag, 6. Mai, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr statt.

Während der Öffnungszeiten lädt gleichzeitig das Netzwerk Plan international zum Malwettbewerb in die Stadtbibliothek ein. Am Donnerstag, 4. Mai, finden sich alle Interessierten um 14.30 Uhr bei „Viva la musica“ im Lesesaal ein. Diesmal geht es um die vielfältigen Klangfarben der Instrumente in einem Orchester.