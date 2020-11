Nordhäuser Starfotograf stellt erstmals wieder in Südharz aus

Er dürfte wohl der international gefragteste Künstler Nordhausens sein: Namhafte Schauspieler wie Franka Potente hat er fotografiert. Rockbands wie die Leningrad Cowboys gehören zum Kundenkreis. Ja, auch Magazine wie Spiegel, Stern und Geo drucken seine Werke. In Russland gab Olaf Martens sein Wissen gar als Professor weiter. Und auch in Sydney sowie Bangkok habe er schon gearbeitet, erzählt der Starfotograf. Doch seine letzte Ausstellung in der einstigen Heimat? Martens gerät ins Grübeln, fragt man ihn danach. So wie viele Nordhäuser sicher bei seinem Namen grübeln würden. Seine letzte Ausstellung im Südharz müsse Ende der 70er gewesen sein, sinniert Martens. Schüler sei er da gewesen. Und Mitglied im Fotoclub. Dadurch habe er seine Bilder im Thomas-Mann-Haus zeigen können.

Nun, gut 40 Jahre später, sind seine Werke zurück. Er selbst war nie ganz weg, obwohl er mittlerweile in Leipzig lebt. „Meine Eltern wohnen noch in Nordhausen, mein Bruder in Auleben. Dadurch komme ich häufiger“, erzählt der Fotograf, der als Dreijähriger nach Nordhausen zog und erst mit Anfang 20 die Stadt für ein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst verließ.

„Ich habe immer davon geträumt, in meiner alten Heimat auszustellen“, verrät er am Samstag. König Zufall sorgt dafür, dass es so kommt: Bei einer Führung durch seine jüngste Exposition in Halle fragt er die Besucher nach ihrem Wohnort. Als die kunstaffinen Lehrer Evelyn und Steffen Adam sich als Nordhäuser zu erkennen geben, sind Verwunderung und Freude groß. Und schnell seien Bande zur Dichterstätte „Sarah Kirsch“ geknüpft worden, erzählt Steffen Adam, der den Besuchern des pittoresken Kulturortes kurz darauf mit der Lesung „Sagen wird man über unsre Tage“ DDR-Lyrik aus vier Jahrzehnten präsentiert.

Die aufwühlenden Verse passen gut zu Martens realistischem Frühwerk, das seit Samstag die Dichterstätte ziert. In Schwarz-Weiß entführen sie in den Alltag der verblichenen Republik. Viele der Fotos sind in Halle entstanden, manche – so wie das einer auf den Eingang des Jugendclubhauses zustürmenden Menge – aber auch in Nordhausen. Die Fotografien erzählen die Geschichte eines von Tristesse und Hoffnung gleichermaßen geprägten Staates. Sie seien sein persönlicher Blick auf die DDR. „Fotografien sind für so etwas stärker als Film, sie sind komprimierter“, sagt er.

Martens’ heutiges Werk ist opulenter: Aufwendige Inszenierungen bannt er auf die Chips seiner Kameras, ebenso wie glamouröse Modebilder. Einblick in sein gesamtes Schaffen, verrät er, werden die Südharzer nächstes Jahr in Nordhausen bekommen. Vorgespräche für eine dreigeteilte Ausstellung im Mai laufen bereits mit den städtischen Museen. Die Stadtbibliothek wolle dann seine Schriftstellerporträts wie das von Bestsellerautorin Juli Zeh zeigen, die Flohburg derweil seine historischen Bilder von Nordhausen. Und seine opulenten Werke sollen im Kunsthaus präsentiert werden, blickt Martens voraus. „Es wird eine große Retrospektive auf meine Arbeit. Begleitet wird das mit großen Foto-Workshops unter Mitwirkung unter anderem vom Zirkus Zappelini“, freut er sich auf diese große Heimkehr.

So es die Pandemie zulässt, öffnet die Dichterstätte regulär ein nächstes Mal am 19. Dezember, 14.30 Uhr.