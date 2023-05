Nordhäuser strömen zum Bahnhofsfest in die Unterstadt

Nordhausen. Auftakt für das Bahnhofsfest mit buntem Programm in Nordhausen. Mobilität ist das große Thema.

Volldampf voraus heißt es ab sofort beim ersten Nordhäuser Bahnhofsfest. Unter dem Thema Mobilität startete am Freitag das Volksfest in der Unterstadt. Bis zum Sonntag bietet das Event ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Auf dem Bahnhofsvorplatz beispielsweise fährt der ehemalige Lokführer Rüdiger Mücke Kinder mit einer voll funktionsfähigen Mini-Dampflok der Harzer Schmalspurbahnen umher. Am Samstag folgt eine Automeile, ein E-Bike-Testival, ein Sonderzug aus Hamburg fährt ein und auch die historische Straßenbahn der Verkehrsbetrieb dreht ihre Runden. Musik gibt es auf den fünf Bühnen. Der Spaß geht bis zum Sonntag.