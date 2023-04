Nordhäuser Suchthilfezentrum veranstaltet Öffentlichkeitstag

Nordhausen. In der Herzschlag-Jugendkirche in Nordhausen dreht sich am 17. Mai alles um das Thema „Co-Abhängigkeit“.

Unter dem Thema „Co-Abhängigkeit? Wenn Suchthilfe der Sucht hilft!“ findet am Mittwoch, 17. Mai, in der Herzschlag-Jugendkirche in der Altendorfer Kirchgasse in Nordhausen ein Öffentlichkeitstag des Suchthilfezentrums der Diakonie statt.

Nicht nur Angehörige Suchtkranker stünden in der Gefahr, statt der suchtkranken Person, die Sucht selbst zu unterstützen. Auch Menschen in helfenden Berufen seien oft prädestiniert, Probleme und Verantwortung auf sich zu nehmen, heißt es in der Ankündigung.

„Co-Abhängigkeit“ gründet sich auf zutiefst positiven Eigenschaften, wie Liebe, Empathie, Mitgefühl und soziale Verantwortung. Eigenschaften, die den Menschen menschlich machen. Eigenschaften, ohne die eine Familie, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft nicht existieren kann. Aufgrund dieser Eigenschaften unterstützen sich Menschen gegenseitig. Sie übernehmen, zumindest zeitbegrenzt, Aufgaben und Verantwortung für den anderen, bis dieser sie wieder selbst tragen und übernehmen kann. So funktioniert helfen. Dies zu erkennen, ist oft ein langer Weg.

Bei Familienangehörigen ist dieser Weg gepflastert mit Verzweiflung, Schuldgefühlen, Selbstzweifel, Wut, Trauer und Angst. Am Ende steht oft die völlige Erschöpfung. Der Öffentlichkeitstag findet von 9 bis 12 Uhr statt.