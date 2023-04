Auf dem Gelände des Südharz-Klinikums sind Interessierte am 28. April zu einem Aktionstag zum „Tag gegen den Schlaganfall“ eingeladen.

Nordhäuser Südharz-Klinikum rückt Schlaganfall in den Fokus

Nordhausen. Das Krankenhaus in Nordhausen veranstaltet am 28. April mit vielen Partnern einen Aktionstag zum „Tag gegen den Schlaganfall“. Auf die Besucher wartet ein buntes Rahmenprogramm.

Am Südharz-Klinikum wird am Freitag, 28. April, ein Aktionstag zum Tag gegen den Schlaganfall mit Unterstützung des roten London-Info-Busses stattfinden. Die Gesundheitsinitiative „Herzenssache Lebenszeit“ toure deutschlandweit und mache auch in Nordhausen vor der Einfahrt zur Notaufnahme Station, wo von 10 bis 15 Uhr zum Thema Schlaganfall, Diabetes mellitus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgeklärt werde, teilt Klinikmitarbeiterin Sandra Klaus mit. Der Eintritt sei für alle Interessierten kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Das Klinikum sorgt mit vielen Partnern für das Rahmenprogramm. Während die Krankenhaus-Apotheke im und vor dem Bus ab 10 Uhr Blutdruck-, Blutzucker- und Cholesterinmessungen anbietet, demonstriert ein Sanitätshaus, was Elektrostimulation ist und wie dadurch Muskeln trainiert und Schmerzen gelindert werden können. Ein regionaler Rettungsdienst stellt seine Arbeit vor.

Durchfluss in den Halsgefäßen kann überprüft werden

Im London-Bus steht Daniel Bittner, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Südharz-Klinikum, von 12.15 bis 13.15 Uhr für Fragen zum Thema Schlaganfall zur Verfügung. Anschließend berät Peter Tarillion, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II am Südharz-Klinikum, von 13.30 bis 14.30 Uhr über Diabetes mellitus.

Ab 11 Uhr gibt es im Seminarraum gegenüber der Kantine eine Vortragsreihe. Selbsthilfegruppen und die Selbsthilfekontaktstelle des Landratsamtes Nordhausen stellen ihre Beratungsangebote vor. Das Thema „Gesunde Ernährung“ wird ebenfalls beleuchtet. Zudem können bei einer medizinisch-technischen Assistentin der Funktionsdiagnostik ab 12.30 Uhr Interessierte durch einen Ultraschall der Halsgefäße den Gefäßdurchfluss überprüfen lassen.