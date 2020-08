In seiner bisherigen Dimension empfindet SWG-Chefin den Bebelplatz als zu groß. Er lade ein zu Autorennen und Verhalten, das die Polizei auf den Plan ruft. Ein Parkhaus könnte diese Größe behaglicher machen, ist sie sicher.

Eine Bürgerinitiative als Widersacher, zwei bekannte Architekten des Nordhäuser Wiederaufbaus als Gegenredner und viele Hundert kritische Kommentare in den öffentlichen Netzwerken – als die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) zu Beginn des Sommers ihre Machbarkeitsstudie für ein Parkhaus auf dem August-Bebel-Platz vorlegte, hagelte es Kritik. Wie überraschend kam all das? Und glaubt SWG-Chefin Inge Klaan trotz allem noch an die Idee?