Nordhäuser Tafel öffnet wieder an zwei Tagen

Jeden Donnerstag stehen vor der Tafel in der Grimmelallee größtenteils ukrainische Flüchtlinge bei der Lebensmittelausgabe an.

Nordhausen. Durch den Zustrom an Flüchtlingen kommt die Lebensmittelausgabe der Nordhäuser Tafel nicht mehr hinterher.

An dem Andrang bei der Nordhäuser Tafel hat sich nichts geändert. Schon weit vor der Öffnung der Lebensmittelausgabe in der Grimmelallee stehen die Menschen vor dem Gebäude Schlange. In der Einrichtung sind bisher nur donnerstags, von 10 bis 15 Uhr Lebensmittel verteilt worden. Doch da die Masse an Kunden an diesem Tag allein nicht mehr zu bewerkstelligen ist, hat Tafelchefin Helga Rathnau sich entschieden, die Ausgabe wieder an zwei Tagen zu öffnen. „Wir haben nun zusätzlich am Dienstag, von 12 bis 15 Uhr geöffnet. Da kommen ausschließlich deutsche Kunden. Am Donnerstag sind dann von 12 bis 15 Uhr die Flüchtlinge dran“, erläutert sie.

Seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges suchen verstärkt Flüchtlinge aus der Ukraine die Tafel auf. Das führte in der Vergangenheit schon zu Problemen. Viele von ihnen wussten nicht, was genau die Tafel ist und was die Einrichtung macht. „Sie dachten, wir sind ein Supermarkt“, betont Helga Rathnau. Daraufhin wurden Informationszettel in ukrainischer Sprache an die Flüchtlinge verteilt. Gebracht hat es nichts. Die Ukrainer kamen weiterhin zur Tafel.

An die Ukrainer wurden Informationsblätter herausgegeben

Helga Rathnau wandte sich anschließend hilfesuchend an das Landratsamt und bat um mehr Aufklärungsarbeit schon bei der Ankunft der Ukrainer im Südharz. Das Team von Marc Hesse von der Ausländerbehörde verfasste daraufhin entsprechende Informationen zur Tafel in der Landessprache. Das bestätigt Landratsamtssprecherin Jessica Piper auf Nachfrage. „Wie damals angekündigt, haben wir über unser Netzwerk die ukrainische Gemeinschaft über den Sinn und Zweck der Tafel informiert und die Beschreibung der Zielgruppen. Wir haben dazu auch mehrsprachiges Infomaterial vorbereitet“, sagt sie. Das Informationsblatt wurde dann entsprechend verteilt.

Das Schreiben liegt der Redaktion vor. Darin heißt es unter anderem, dass die Tafel eine Lebensmittelausgabe für besonders bedürftige Menschen und keine Alternative zum normalen Lebensmitteleinkauf ist. Zudem habe es nach Auskunft von Helga Rathnau diverse Kontrollen vor Ort gegeben. „Dabei wurden viele Ukrainer weggeschickt“, sagt sie. Viel gebracht haben die Aktionen aus Sicht der Tafelchefin nicht.

Die Lebensmittelausgabe wird mithilfe von Marken geregelt

Weil der Andrang durch die Ukrainer so stark zugenommen hat und der Ablauf koordiniert werden muss, hat der Landkreis die Einrichtung schon im vergangenen Jahr mit Mitarbeitern des Vollzugsdienstes unterstützt. Diese haben an die Wartenden Marken verteilt. Momentan unterstützt nur ein Mitarbeiter vom Wachschutz die Einrichtung. Dass die Ukrainer die Einrichtung verstärkt aufsuchen, liegt aus Sicht des Landratsamtes daran, dass diese untereinander gut vernetzt seien. „Anders als andere Asylsuchende verstehen sich die Ukrainer untereinander. Das ist eine große Community. Da spricht sich so etwas schnell herum“, so Jessica Piper.

Um der Lage vor Ort Herr zu werden, hat Helga Rathnau die Lebensmittelausgabe zunächst auf 125 Haushalte begrenzt. „Jetzt sind es nur noch 75 Marken, die wir ausgeben“, erläutert die Chefin. In der Lebensmittelausgabe unterstützen momentan 12 Ehrenamtliche. Zudem kann die Tafel auf die Hilfe von zwei Bundesfreiwilligendienstleistenden des Technischen Hilfswerkes zurückgreifen.