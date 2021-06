Nordhäuser Tagebücher-Schatz entdeckt

Nordhausen. Das Stadtarchiv erhält die Aufzeichnungen eines Bäckermeisters aus dem 19. Jahrhundert. Den Weg dafür ebnete der Lions-Club.

Seine Begeisterung ist jedem Wort anzuhören: Manfred Schröter, Nordhäuser Hobbyhistoriker, erinnert sich an jenen Tag, als er von zwei dicken Lederbänden erfuhr, fast 200 Jahre alt und etwa 900 Seiten umfassend: Der Urururenkel des Verfassers erzählte ihm, wie diese die vergangenen Jahrzehnte in einer Truhe lagen – und so in Vergessenheit gerieten.

Dabei sind sie von überaus großem Wert für die Nordhäuser Historie. „Ein anderes vergleichbares Zeitdokument für diese Epoche ist aus Nordhausen bislang nicht bekannt“, sagt Stadtarchivar Wolfram Theilemann. Die Rede ist von zwei Tagebüchern von Carl Martin August Wiecker, 1818 geboren. Als Bäckermeister bringt er es zu einigem Wohlstand, so dass er die nötige Zeit findet, seine Beobachtungen, Eindrücke und Gedanken niederzuschreiben: Wo brannte es, welche Unglücke geschahen, welche Unwetter gab es mit welchen Folgen? Wer sorgte womit für Diskussionen oder Ärger?

Fast 60 Jahre umfassen die 1830 begonnenen Aufzeichnungen, gespickt mit Zeitungsausschnitten und anderen Beilagen. Was für eine wertvolle Originalquelle zur Stadtgeschichte!

82 Jahre wird Carl Wiecker alt werden – und der Nachwelt ein Werk hinterlassen, dessen Bedeutung schon im frühen 20. Jahrhundert erkannt wird. Edgar Wahl, stellvertretender Kreisschulrat und ehemaliger Schulleiter der Humboldt-Oberschule, veröffentlichte schon 1931 Auszüge der Tagebücher im „Roland von Nordhausen“. Seit 1945 jedoch galten diese als vermisst, erklärt Manfred Schröter.

Um den Schatz wissend, vermittelte er vor Monaten den Kontakt zum Nordhäuser Lions-Club, in dem er selbst Mitglied ist. Dieser kaufte den Privateigentümern die zwei Bände ab, um sie am Montag an das Stadtarchiv als Dauerleihgabe zu übergeben. „Es war für uns selbstverständlich, diese Tagebücher zu erwerben und dem Stadtarchiv zur Verfügung zu stellen. Auch möchten wir zeigen, dass die Lions trotz Pandemie und Kontaktbeschränkungen in ihrem Engagement eine verlässliche Größe in der Stadt sind“, meint Lions-Präsident Michael Görk.

Das Stadtarchiv will die beiden Tagebuchbände komplett neu in seiner Publikationsreihe edieren, um Bäckermeister Wieckers Sicht auf sein Nordhausen im 19. Jahrhundert einer breiten Interessentenschaft zugänglich zu machen.

Vor Theilemann und seinen beiden Mitarbeitern liegt eine Mammutaufgabe: Das in deutscher Kurrentschrift verfasste Werk muss ins lateinische Alphabet transkribiert werden, Seite für Seite. Später hinzugefügte Bemerkungen Wieckers sind als solche via Fußnoten kenntlich zu machen. Genannte Personen und ihre Funktion sollen, wenn irgendmöglich, beschrieben, die Bedeutung damaliger Floskeln erklärt werden. Schließlich solle es ein lesbares, spannendes Werk werden. Die Archivare planen ein Straßen- und Personenregister und wollen nicht zuletzt Bildmaterial recherchieren.

Im Spätsommer 2022 soll die Edition vorliegen, bereit fürs Lektorat. Dann müsse Geld eingeworben werden als Druckkostenzuschuss, blickt der Stadtarchivar angesichts der kommunalen Haushaltslage voraus. Er erinnert: Das Archiv sei das „öffentliche Gedächtnis“, was hier steht, verschwinde nicht – im Gegensatz zu manch privatem Nachlass.