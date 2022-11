Nordhäuser Teams wollen fünf Probleme der Energiekrise lösen

Professor Lutz Göcke (Mitte) und Thomas Herwig (links) von der Nordhäuser Hochschule freuen sich, dass Jana Zöller (rechts) von der Energieversorgung Nordhausen sowie Anne Fiebig und Manuel Törpe von Maximator Hydrogen am zweiten Hikeathon in Nordhausen teilnehmen.

Nordhausen. Neues Format an der Nordhäuser Hochschule: Der zweite Hikeathon startet am 9. und 10. Dezember mit 50 Teilnehmern.

Nach den guten Erfahrungen mit dem ersten Hikeathon nimmt das Nordhäuser Hochschulteam um Professor Lutz Göcke am 9. und 10. Dezember den zweiten Hikeathon in Angriff. Dabei sollen Probleme der Energiekrise behandelt und gelöst werden. Deshalb heißt das moderne Format diesmal „Hikeathon X Energiekrise“.

„Der Hikeathon ist ein zweitägiger Workshop, bei dem große Herausforderungen (Challenges) angegangen und gelöst werden“, sagt Göcke. Dabei kommen interdisziplinäre Teams aus Studenten, Hochschul- und Firmenangehörige zusammen und erarbeiten mit Unterstützung des Hike-Teams und sogenannten Design-Thinking-Methoden Ideen bis zum Prototypen und dessen Präsentation.

Aus ursprünglich 20 Herausforderungen wurden von einer Jury fünf ausgewählt, die an den beiden Tagen im August-Kramer-Institut der Hochschule angegangen werden. „Wie können wir Regionen wie den Landkreis Nordhausen dabei unterstützen, unabhängiger von den globalen Energiemärkten zu werden, um so autonomer bei der lokalen Energieversorgung agieren zu können?“, so die erste Challenge.

„Wie können wir Gebäude auf klimaschonende Energieträger umrüsten, ohne große finanzielle Mehrbelastungen für Mieter und Vermieter zu generieren?“, die zweite. „Wie können wir Unternehmen dabei unterstützen, selbst produzierten Strom zu nutzen?“, ist die dritte Herausforderung. „Wie können wir nachhaltige und erschwingliche Energie für alle zuverlässig sicherstellen?“ ist Nummer vier, und „Wie können wir Bewohnern schlecht isolierter Gebäude kurzfristig dabei helfen, die Wohnung warm zu halten ohne große Sanierungsmaßnahmen?“, die fünfte Aufgabe.

Nicht weniger als 50 Teilnehmer aus Unternehmen, Verwaltungen und Institutionen haben sich für den Workshop angemeldet. Die Liste reicht von der Energieversorgung Nordhausen (EVN), die sieben Mitarbeiter schickt, über die Wohnungsbauunternehmen SWG und WBG bis hin zu Firmen wie die Heck Unternehmensgruppe oder Maximator Hydrogen. „Sogar zwei Gewinner des Jugend forscht-Wettbewerbes aus Schleswig-Holstein wollen teilnehmen“, berichtet Göcke.

„Das Format ist in Nordhausen völlig unbekannt. Es hat uns beim ersten Durchgang im Frühjahr so gut gefallen, dass wir jetzt beim zweiten Mal unbedingt wieder dabei sein wollten“, sagt EVN-Geschäftsführerin Jana Zöller. Damals waren drei Teams mit sechs Teilnehmern gebildet worden, die die Herausforderung zu lösen hatten, die Nachnutzung von PV- und Windkraftanlagen möglichst nachhaltig zu gestalten. Wichtig dabei sei, den eigenen Horizont zu erweitern, indem mit Akteuren aus anderen Berufsfeldern nach Lösungen gesucht wird, so Zöller.

„Wir wollten unbedingt den Kontakt zur Hochschule herstellen, auch um unsere Produktion von Wasserstoff-Tankstellen langfristig zu sichern“, betont Manuel Törpe von der Produktionsleitung des Nordhäuser Unternehmens. Das Hikeathon-Format sei sehr wichtig für sein Unternehmen, weil es spannend sei und interessante Lösungsansätze biete.

„Das wird sicher nicht der letzte Hikeathon sein“, sagt Göcke und verspricht weitere Workshops zu zeitgemäßen Themen.