Nordhäuser Theater ändert Spielplan

Sondershausen. Welche rasante und irrwitzige Komödie das Nordhäuser Theater ersatzweise in Sondershausen anbietet und warum.

Krankheitsbedingt gibt es am Freitag, den 3. März, und am Sonntag, den 5. März, eine Spielplanänderung des Nordhäuser Theaters. Das Rudolstädter Schauspielensemble kommt nicht mit „Die Kehrseite der Medaille“ ins Haus der Kunst nach Sondershausen, sondern mit Aldo Nikolajs Stück „Es war nicht die Fünfte, es war die Neunte“, einer rasanten und irrwitzigen Krimikomödie, die nur an diesen beiden Tagen ersatzweise gespielt wird.

Bruno gerät in die Klauen von Eva. Eine Frau, die nach außen hin glänzend und nach innen gesundheitsgefährdend ist. Nachdem er in ihr Auto steigt, überlebt er eine Amokfahrt, landet erst im Krankenhaus und dann in Evas Bett. Brunos Leben gerät außer Kontrolle, aber er wehrt sich vergebens.