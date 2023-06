„Die Magd als Herrin“ feiert am 1. Juli auf der Theaterwiese in Sondershausen Premiere.

Nordhäuser Theater bringt barocke Opernperle in Sondershausen auf die Bühne

Sondershausen. „Die Magd als Herrin“ wird ab 1. Juli auf der Sondershäuser Theaterwiese gezeigt.

Am 1. Juli hat die zweite Festspielproduktion „Die Magd als Herrin“ bei den Thüringer Schlossfestspielen Sondershausen um 15 Uhr auf der Theaterwiese am Sondershäuser Schloss Premiere. Als Angebot für die ganze Familie hält die diesjährige Festspielsaison Giovanni Battista Pergolesis komisches Intermezzo bereit. Diese barocke Opernperle hat von Regisseur Andreas Simma einen frischen Glanz bekommen. „Simma hat für die Produktion eine neue Dialogfassung geschrieben, die Pergolesis Intermezzo frisch, witzig und modern daherkommen lässt“, so Theatersprecherin Renate Liedtke.

In „Die Magd als Herrin“ wird Simma die Rolle des Vespone spielen. Die Handlung hat der Regisseur in die faszinierende Welt der Schausteller verlegt. Uberto Pandolfinis Kuriositätenshow hat schon bessere Zeiten gesehen. Denn da die Obrigkeit das Lachen verboten hat, liefen ihm seine Künstler und Artistinnen davon und seither blieb auch das Publikum aus. Nur seine Ziehtochter Serpina, ein Findelkind, hält dem durch die widrigen Umstände vorzeitig gealterten Uberto zusammen mit dem Diener Vespone die Treue.