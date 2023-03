Nordhäuser Theater lädt zu ungewöhnlichem Frühstück ein

Nordhausen. Viel Wissenswertes über neue Produktionen ist am Wochenende in Nordhausen zu erfahren.

Die nächsten Theaterpremieren stehen im Mittelpunkt eines Theaterfrühstücks diesen Sonntag, dem 12. März ab 11 Uhr in der Herzschlag-Jugendkirche. Ab 10 Uhr ist für ein Frühstück gesorgt. Regieteams und Mitwirkende geben Informationen über Hintergründe und konzeptionelle Ansätze der Stücke, auch musikalische Beiträge sind geplant. So erklingen Ausschnitte aus Georges Bizets Oper „Die Perlenfischer“, die ab dem 28. April halbszenisch in einer Konzeption von Marian Kalus gegeben wird. Ab 31. März ist in Sondershausen das mit schwarzem Humor gespickte Musical „Der kleine Horrarladen“ zu erleben. Auf dieses wird beim Frühstück ebenso eingegangen wie auf die Rudolstädter Produktion „Die Katze im Käfig“, ein Zwei-Personen-Thriller, der ab dem 14. April auf dem Spielplan steht.