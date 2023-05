Nordhäuser Theaterkasse in neu gebauten Anbau gezogen

Nordhausen. Der kleine Horrorladen, Doktor Schiwago und weitere Aufführungen des Theaters: Wo und wann es ab sofort Tickets für die kulturellen Veranstaltungen gibt.

Karten für aktuelle Produktionen wie „Die Perlenfischer“, „Der kleine Horrorladen“ oder bevorstehende Aufführungen wie „Doktor Schiwago“ gibt es ab sofort im künftigen Domizil des Theaters bei Manja Hungsberg (im Bild links) und Juliane Kouschil. Denn die Mitarbeiterinnen vom Besucherservice sind mit der Theaterkasse in den neuen Anbau in die Wolfstraße 16 umgezogen. Tickets sind dort Dienstag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 16.30 bis 18 Uhr erhältlich. Auch Theatergutscheine sind dort verfügbar, beispielsweise als Geschenk zum bevorstehenden Muttertag am 14. Mai. Was Theaterliebhaber zur nächsten Spielzeit erwartet, stellt das Theaterteam um Intendant Daniel Klajner übrigens an diesem Freitag vor. mck