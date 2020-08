Nordhäuser Theaterkasse öffnet nach fünf Monaten wieder

Nach fünf Monaten coronabedingter Schließung öffnete Theatermitarbeiterin Manja Hungsberg am Dienstag wieder die Theaterkasse in Nordhausen. Seither können Kulturinteressierte dienstags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und Samstag von 16 bis 18.30 Uhr Karten für die künftigen Veranstaltungen des Theaters sowie des Sondershäuser Loh-Orchesters erwerben. Beispielsweise für das erste Sinfoniekonzert am 5. September in Sondershausen sowie am Tag darauf in Nordhausen. Als erste Opernpremiere lockt am 11. September Eugen Onegin. Wegen der Abstandsregeln heißt es jedoch schnell sein, da die Kapazität eingeschränkt ist.