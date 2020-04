Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Tierheim vermittelt Hunde aus Niedersachsen

Die drei von einem Hof in Niedersachsen geretteten Hunde Apollo, Admiral und Pascha müssen nicht wieder zu ihrer vorherigen Besitzerin zurück. „Stattdessen dürfen sie nun vermittelt werden“, freut sich die Nordhäuser Tierheimleiterin Jennifer Schenk.

Seit Anfang März leben die beiden Rottweilermännchen und der Stafford-Terrier-Mix in der Einrichtung, in der die Tiere erst einmal zur Ruhe kommen sollten. Jahrelang wurden sie gemeinsam mit anderen Hunden auf dem gepachteten Grundstück einer älteren Dame in der niedersächsischen Gemeinde Sustrum-Moor nahe der niederländischen Grenze unter schlechten Bedingungen gehalten. Erst als der Hof geräumt werden sollte, konnten die Vierbeiner durch Tierschützer befreit werden.

Für Pascha gab es jetzt ein Happy-End. „Er durfte bereits ausziehen“, sagt Jennifer Schenk. Für die beiden Rottweiler werde noch ein schönes Zuhause gesucht. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch beim Tierheim über die Hunde informieren. Einige Kriterien gibt es zu beachten. „Beide brauchen ein Grundstück mit viel Auslauf. Kleine Kinder sollten nicht im Haushalt leben“, so die Tierheimchefin.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der 03631/900101.