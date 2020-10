Nordhäuser Tischtennis-Asse geehrt

Ehrungsveranstaltung in der Aula des Nordhäuser Herder-Gymnasiums für die Sieger des Landesfinale Tischtennis. Der stellvertretende Schulleiter Andreas Trump ehrt die Mädchen der Wettkampfklasse III aus der 9. Klasse.

Großer Bahnhof für die weiblichen Tischtennis-Asse des Nordhäuser Herder-Gymnasiums: Am Mittwoch wurden die Mädchen aus der 9. Klasse in der Aula des Gymnasiums für ihren Erfolg beim Landesfinale im Tischtennis der Wettkampfklasse III geehrt. Landrat Matthias Jendricke (SPD), Schulamtsleiter Bernd-Uwe Althaus und der stellvertretende Schulleiter Andreas Trump überreichten Urkunden und T-Shirts, die an den sportlichen Höhepunkt des vergangenen Schuljahres erinnerten. Das Bundesfinale wurde wegen Corona abgesagt.