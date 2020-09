Kurzweil und Korn werden am 27. September in Nordhausen wieder angeboten. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Nordhausen. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 10 Uhr in der Rolandstadt.

Nordhäuser Traditionsbrennerei hüllt sich in herbstliches Kleid

In ein herbstliches Kleid hüllt sich am Sonntag, 27. September, die Nordhäuser Traditionsbrennerei zum Erntedankfest. Die Äpfel für die „Reiche Ernte“ sind eingefahren. Nüsse, Zwetschgen und vieles mehr kommen hinzu. Und allen voran natürlich der Roggen für den Nordhäuser Korn, der dieses Jahr gut auf den Feldern des Südharzes stand. Zahlreiche Händler werden ihre Waren anbieten. „Diesmal allerdings auf unserem schönen Parkplatz mit der riesigen Henriette“, sagt Thomas Müller (im Bild links), Leiter der Brennerei und zählt neben kulinarischen Köstlichkeiten wie Keksen der Stolberger Plätzchenmanufaktur auch Blumen und Trockensträuße, Honig, Filz- und Strickwaren sowie Töpferzeug, Kerzen, Körbe, Holzwerk und noch vieles mehr auf, das es dann geben wird. Für Livemusik sorgen die Beertipplers. Die Corona-Regeln müssen auch hier eingehalten werden. Aber eine Maske ist auf dem Außengelände nicht nötig. Der Eintritt beträgt 3 Euro, wovon ein Euro ein Coupon für den Hofshop ist, der geöffnet hat. Das Fest in der Grimmelallee 11 öffnet um 10 Uhr und endet um 18 Uhr. Gäste möchten bitte wegen der Sperrung der Grimmelallee auf den umliegenden kostenfreien Parkplätzen parken.