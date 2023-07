Nordhäuser Triathlon wirkt sich auf ÖPNV aus

Sundhausen. Fahrgäste der Regionalbuslinie 20 des Landkreises Nordhausen müssen sich aufgrund einer Sportveranstaltung auf veränderte Linienführungen einstellen.

Aufgrund des diesjährigen Scheunenhof-Triathlons kommt es am Sonntag, 9. Juli, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr auf der Regionalbuslinie 20 zu Behinderungen. „Zwischen Sundhausen und Heringen kommt es zu einer geänderten Linienführung. Fahrgäste der Orte Sundhausen und Uthleben, die in Richtung Nordhausen fahren wollen, müssen schon mit den Linienbussen in Richtung Auleben mitfahren, da die Busse auf der Rückfahrt ab Heringen über Windehausen nach Nordhausen verkehren“, teilt Gerd Grübner von den Verkehrsbetrieben mit. In der genannten Zeit könne die Haltestelle Helmestraße in Richtung Nordhausen nicht bedient werden. „Die Busse von Nordhausen in Richtung Auleben verkehren in diesem Zeitraum planmäßig“, so Gerd Grübner weiter.