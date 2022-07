Nordhäuser Turner sind trotz Pandemie noch immer in Form

Nordhausen. Sportverein veranstaltet internen Wettkampf. Danach wird ein Sommerfest gefeiert.

Der Turn- und Sportverein (TSV) Nordhausen hat endlich wieder sein Sommerfest veranstaltet. Bevor jedoch gefeiert wurde, zeigten alle Kinder ab vier Jahren bis zu den Jugendlichen mit 15 Jahren in einem internen Wettkampf des TSV, was sie in den letzten Wochen und Monaten geübt haben. Nach der langen Zwangspause durch die Pandemie heißt es wieder Anschluss finden und neue Elemente üben. Voller Energie stürzten sich die Turner in die Vorbereitung und wollten zeigen, dass sie es nicht verlernt haben, am Balken zu balancieren, am Reck Umschwünge zu vollziehen, am Boden grazil zu turnen und das Sprunggerät kraftvoll zu überwinden.

Voller Aufregung standen dann die Turnerinnen und ein Turner in der Turnhalle der Morgenröte, um vor den strengen Augen der Kampfrichter ihre Übungen zu demonstrieren. Für ihre Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde sollte es auch ein besonderer Tag werden. Nach langer Zeit bestand nun wieder die Möglichkeit, den Kindern beim Turnen zuzuschauen und zu applaudieren. Vor solch einem großen Publikum die Übungen fehlerfrei darzubieten, war eine große Herausforderung für die Sportler. Doch alle gaben ihr Bestes und wuchsen zum Teil über sich hinaus.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dann kam der gemütliche Teil. Dank der Eltern und Gymnastikfrauen konnte ein Büfett hergerichtet werden. Bei Bratwürstchen, schmackhaften Salaten, Gemüse/Obst und so manchen Leckereien konnte sich dann gestärkt werden. Mit Spiel und Spaß fand das Sommerfest seinen Abschluss. Stolz und mit strahlenden Augen gingen die Kinder nach Hause. „Ein herzlicher Dank geht an alle, die uns unterstützt haben und somit das Fest zum Gelingen gebracht haben“, so der Verein.