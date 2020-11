Das Thüringer Institut für Wertstoffe an der Hochschule Nordhausen soll die Wirkung von Luftreinigungsgeräten auf die Raumluft erforschen und damit helfen, die Corona-Pandemie einzudämmen.

Auf der jüngsten Fachmesse für Infektionsschutzmaßnahmen, der pro.vention in Erfurt, stellte das Institut das geplante Forschungsprojekt vor. Diese Gelegenheit bot sich nach Angaben der Hochschule durch die Mitwirkung am Messeauftritt der Altenburger Firma Schulz & Berger Luft- und Verfahrenstechnik.

In dem Forschungsprojekt sollen neben dem vorgestellten Umluftmodell der Firma Schulz & Berger verschiedene am Markt erhältliche Luftreinigungsgeräte auf ihre Funktionsweise und Eignung für unterschiedliche räumliche Gegebenheiten und Rahmenbedingungen überprüft werden. Dank des Forschungsprojekts an der Hochschule sollen Aufstellungsvorschläge für die unterschiedlichen Raumtypen erstellt werden.

Auf der Erfurter Messe hatten mehr als 60 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen vorgestellt. Diese sollen in Anbetracht der aktuellen Pandemie-Lage vor allem dort zum Einsatz kommen, wo ein sicheres Arbeiten unter Einhaltung der Regeln zum Schutz vor dem Corona-Virus gewährleistet werden muss.