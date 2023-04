Nordhäuser Verkehrsbetriebe auf Straßenbahnunfälle besser vorbereitet

Dieser Havarieanhänger wurde jetzt von den Nordhäuser Verkehrsbetrieben in Einsatz genommen.

Nordhausen. Ein Anhänger mit Havarietechnik steht für Unfälle mit der Straßenbahn bereit. Verkehrsbetriebe haben aus Rettungsübung gelernt.

Aus einer Rettungsübung der Nordhäuser Straßenbahn, die im Februar 2022 gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr durchgeführt wurde, wurden konkrete Maßnahmen abgeleitet. So wurde unter anderem festgestellt, dass die notwendige technische Ausrüstung zu spät und unvollständig an der Einsatzstelle eintraf, obwohl sich diese in unmittelbarer Nähe zum Straßenbahndepot befand.

„Zukünftig wird sichergestellt, dass nach Eintritt eines Ereignisses schnellstmöglich ein sachkundiger Mitarbeiter und die notwendige technische Ausstattung vor Ort sind“, sagt Franziska Bernsdorf, die Sprecherin der Verkehrsbetriebe. Die Feuerwehr könne so direkt mit straßenbahnspezifischer Technik unterstützt werden. Um im Ernstfall schnellstmöglich reagieren zu können, haben die Nordhäuser Verkehrsbetriebe ihre Flotte mit einem Havarie-Anhänger aufgerüstet.

Anhänger für spezielle Einsatzzwecke umgebaut

„Durch die Umsetzung einfacher organisatorischer oder technischer Maßnahmen lassen sich unter Umständen erhebliche Verbesserungen herbeiführen“, so Stefan Länger, Betriebsleiter Straßenbahnverkehr bei den Verkehrsbetrieben. Übungen, die im Rahmen der Überprüfung von Havarie-, Rettungs- und Brandschutzkonzepten stattfinden, gehören in regelmäßigen Abständen zum Alltag von Fahr- und Werkstattpersonal. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, haben die Verkehrsbetriebe nun einen Anhänger mit modernster Havarietechnik ausgestattet und für diese speziellen Einsatzzwecke umgebaut. „Der Bereitschaftsdienst der Straßenbahninstandhaltung hat künftig die Möglichkeit, bei einem Havarieruf sofort mit dem neuen Anhänger auszurücken“, so Bernsdorf.