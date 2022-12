Nordhäuser Weihnachtsoratorium: Die bekanntesten Paukenschläge der Musikgeschichte

Nordhausen. Es ist bereits die zweite Aufführung des Bach’schen Werkes in diesem Jahr.

„Alle Jahre wieder“ - nach der ersten schweißtreibenden Ausgabe des Weihnachtsoratoriums Ende Juni findet am kommenden Donnerstag, den 15. Dezember, um 20 Uhr in St. Blasii in Nordhausen die zweite Aufführung statt. Nach zwei Jahren ohne Weihnachtsoratorium gibt es in diesem Jahr also gleich zwei Aufführungen des Bach´schen Werkes.

„Ohne dieses Werk kann es für viele gar nicht richtig Weihnachten werden“, ist sich Kantor Michael Goos sicher. Unter seiner Leitung werden die Nordhäuser Kantorei sowie die Solisten Susanne Haupt (Sopran), Anja Daniela Wagner (Alt), Christoph Pfaller (Tenor) und Dirk Schmidt (Bass) vom Mitteldeutschen Kammerorchester begleitet. Auf dem Programm stehen die „ungeraden“ Kantaten. Doch ohne „Jauchzet, frohlocket“ ist das Werk kaum vorstellbar, darum eröffnen die wohl bekanntesten Paukenschläge der Musikgeschichte auch dieses Konzert. „Die dritte Kantate „Herrscher des Himmels“ enthält die musikalisch wohl feinste Kostbarkeit des ganzen Werkes: die intime Arie „Schließe, mein Herze“, erläutert Goss. Gesungen wird sie von Anja Daniela Wagner.

Dass Bach für festlichen Glanz nicht unbedingt Pauken und Trompeten braucht, zeigt er in der fünften Kantate „Ehre sei dir, Gott, gesungen“. „Der Eingangschor enthält so viel Drive und Groove, dass man fast geneigt ist, mitzuschnipsen“, schmunzelt der Kantor. Bach habe gewissermaßen den Grundstein für Jazz und Rock gelegt – denn still sitzen könne man bei diesem Chor nur schwer, erklärt er lächelnd. Und das Thema „Licht“ ist nicht nur im Text präsent, in so vielen musikalischen Details sorgt das Werk dafür, dass es gefühlt an den dunkelsten Tagen des Jahres in St. Blasii mehr als taghell wird.

Eintrittskarten für das Weihnachtsoratorium gibt es im Vorverkauf in der Thalia Buchhandlung Rautenstraße (ehemals Buchhaus Rose) (03631 61620) sowie im Gemeindebüro St. Blasii (03631 – 981640). Nummerierte Platzkarten 15 Euro, unnummerierte 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Restkarten sind an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich.