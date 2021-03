Nordhausen. Volker Mölchareck baut in Nordhausen ein Kundendienst-Servicecenter für ein namhaftes Handelsunternehmen auf und sucht jetzt dringend Mitarbeiter.

Nordhäuser will in seiner Heimat 100 Arbeitsplätze schaffen

Volker Mölchareck hat Großes vor. Der 49-Jährige will in Nordhausen für ein namhaftes Handelsunternehmen ein Kundendienst-Servicecenter aufbauen. Bis Jahresende will er 100 neue Arbeitsplätze schaffen. Die ersten 20 hat er sich für April vorgenommen.