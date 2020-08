Nordhäuser wird für Film zum alltäglichen Widerstand gesucht

Zur Sonderausstellung „Luther und die Deutschen“ gab es im Zuge der Festlichkeiten „500 Jahre Reformation“ eine besondere Visualisierung in der Lutherstube.

Die Lutherstadt Worms feiert am 18. April ein großes Jubiläum. An diesem Tag vor 500 Jahren verweigerte Martin Luther auf dem Wormser Reichstag den Widerruf seiner Schriften. Das Wormser Jubiläum begleitet dort eine Landesausstellung „Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021“. Ergänzend planen die Organisatoren in der Wormser Magnuskirche die Uraufführung des Dokumentarfilmprojekt „Das unerschrockene Wort“.