Nordhäuser wollen ihre Heimat vom Müll befreien

Nordhausen. Stadt beteiligt sich am 18. September an einem weltweiten Aktionstag zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikabfällen.

Eine große Müllsammelaktion plant die Stadt Nordhausen am Sonnabend, 18. September, ab 9 Uhr. Sie beteiligt sich damit am weltweiten Clean-up-Day, kündigt Rathaussprecher Lutz Fischer an. Der Clean-up-Day sei die größte Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. An jedem dritten Samstag im September machen sich weltweit Menschen auf den Weg und befreien, so gut wie nur möglich, ihre Heimatorte von Müll, um Politik und Wirtschaft für eines der drängendsten Probleme unserer Erde zu sensibilisieren. Trotz der erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie möchte die Stadt gemeinsam mit dem Haus der Generationen, dem Kinder- und Jugendstadtrat, der Jugendkunstschule und der unteren Abfallbehörde des Landkreises ein Teil dieser Aktion werden und am 18. September Bereiche des Stadtgebietes reinigen und Müll aufsammeln.

Treffpunkte sind um 9 Uhr der Parkplatz am Stadtpark (Gondelteich) sowie der Parkplatz der FSG 99 Salza in der Straße der Opfer des Faschismus. Aber auch über weitere Aufräumaktionen zum Clean-up-Day würde sich die Stadt sehr freuen, heißt es aus dem Rathaus.

Nähere Informationen geben Maik Ahne vom Mehrgenerationenhaus unter der Telefonnummer 03631 / 982 359 und die Stadt unter 03631 / 696 329.