Nordhäuser Wunschzettelaktion geht in die vierte Runde

Nordhausen. Jeder kann sich bis zum 17. Dezember an dem vorweihnachtlichen Projekt beteiligen.

Wer bei den Kindern des Krimderöder Kinderheims „Frohe Zukunft“ für leuchtende Augen sorgen möchte, kann sich an der Wunschzettelbaum-Aktion der Deutschen Bank in Nordhausen beteiligen. Wie Bankmitarbeiterin Heike Jeschke und Jeannine Lindner von der Kinderheimleitung erklären, kann man bei der Aktion einen Wunschzettel vom Baum pflücken, das jeweilige Geschenk kaufen und in der Filiale in der Käthe-Kollwitz-Straße abgeben. Die Aktion geht noch bis zum 17. Dezember.