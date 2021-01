Nordhäuser Zorgeufer verliert Bäume

Jens Schüßler (links) und sein Kollege Henry Gerbing vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz setzen vor allem an Eschen die Motorsäge an, da diese vom Eschentriebsterben befallen sind.

Nordhausen. Nach einigen Wochen Pause werden die Fällarbeiten an beiden Zorgeufern in Höhe des Stadtparks fortgesetzt. Jens Schüßler (links) und sein Kollege Henry Gerbing vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz setzen vor allem an Eschen die Motorsäge an, da diese vom Eschentriebsterben befallen sind. Insgesamt sind etwa 20 Bäume zu fällen. Mindestens ebenso viele werden stark beschnitten. Als Grund für die Arbeiten nennt Flussmeister Andreas Hahn die andernfalls fehlende Verkehrssicherheit. Nur in größeren Lücken soll nachgepflanzt werden, und zwar Ahorn.