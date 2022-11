Nordhäuserin entwirft Adventskalender

Nordhausen. 24 spannende Abenteuer, Rätsel und wertvolle Geschichten.

Einen Weihnachtskalender der besonderen Art gibt es ab sofort in der Nordhäuser Stadtinformation: 24 Geschichten rund um eine kleine Elfe und ihre Freunde, die spannende Abenteuer erleben. Die Geschichten können täglich in den mitgelieferten Ordner eingeheftet werden. An Heiligabend halten die Kinder ein fertiges Buch in den Händen. Im Lieferumfang enthalten sind Ordner, Kapitel, Elfe Minna-Lesezeichen, Rezepte und Rätsel. Auf dem langen Holztisch stapeln sich Kapitel, Lesezeichen und Kartons.

Mareike Skara (32) und Marianne Kiel (34) sind die Gesichter hinter den „Minna Stories“. Kiel schreibt und illustriert Geschichten für Kinder und hat diese erstmals in Form eines Adventskalenders zusammengefügt, der nun im Handel erhältlich ist. Skara hat das Projekt gemeinsam mit ihr ins Leben gerufen und kümmert sich um Marketing und Vertrieb.

„Der Kalender ist ein nachhaltiges Produkt“, erklärt Mareike Skara. „Das ist uns wichtig. Keine Süßigkeiten, kein Plastikmüll, sondern pädagogisch wertvolle Geschichten. Bei unserem Kalender öffnen die Kinder kein Türchen, deren Inhalt nach zwei Minuten wieder vergessen ist. Sie erleben Geschichten, die im Kopf bleiben.“